Ucraina Mattarella Pace non vuol dire sottomissione a prepotenza

(Di venerdì 27 settembre 2024) BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “L’Italia ringrazia la Germania per il sostegno così forte all’. Siamo alla ricerca di una conclusione di questa avventura sconsiderata della Russia, nella speranza che si possano trovare spiragli di negoziati di. Ma lanonallae abbandono dei principi di ogni stato al diritto internazionale. Per questo aiutare l’a difendersi, sostenerla dal punto di vista economico, umanitario e militare è essenziale per difendere laed evitare che a questa avventura sconsiderata ne seguano altre”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier a Palazzo Bellevue a Berlino. sat/gtr (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo