Tennis Garcia si ferma | Sono stanca delle lacrime dell’ansia e degli attacchi di panico prima delle partite

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2024) In questi giorni in cui si parla molto del calendariotico sfiancante, lata francese Carolineha annunciato che la sua stagione termineràper recuperare energie sia fisiche che mentali.scrive su X: “Guadalajara ha segnato la fine della mia stagione 2024. Non è stata una decisione facile, perché nelogni settimana di pausa ti fa sentire come se stessi perdendo punti in classifica e ‘perdendo’ opportunità. Ma so che è la decisione giusta per tornare più forte nel 2025 e lottare ancora per grandi momenti. Dal punto di vista fisico, ho spinto la mia spalla al limite, cercando di recuperare mentre continuavo a giocare, ma non sta funzionando. Ho bisogno di più tempo per guarire. Mentalmente, ho bisogno di una pausa.