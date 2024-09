Sabaudia Posso chiederle un’informazione? poi le strappa la collana d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Grazie ad una specifica attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di(LT), hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria una ragazza di 37 anni residente a Latina che in data 20 settembre c.a. A(LT) si avvicinava a una tunisina di anni 72 residente sul posto. La predetta, si avvicinava all’anziana donna e dopo averle chiesto delle informazioni, leva un collier in oro dandosi poi alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.