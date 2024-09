Quali sono i trattamenti da non perdere al beauty corner della Milano Beauty Week?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Continua la settimana dedicata al, e con lei le experience dedicate. E se per la Fashionsi potevano ammirare le sfilate, nelsi posfare dei veri e propri. Che vanno dal viso al corpo, passando per le unghie. Ilsi trova a Palazzo Giureconsulti, ed è disponibile oggi tutta la giornata. Come specificato sul sito, è possibile prenotare un solo trattamento a persona, in maniera velocissima sul loro sito. Cosa provare al? Apricot, realtà milanese, fornisce un trattamento viso, regalando a fine experience la possibilità di imparare dei semplici movimenti da riprodurre in autonomia ogni giorno, durante laroutine.