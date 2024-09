Presentata e benedetta la nuova auto di Auser Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024)di. Venerdì 27 settembre 2024 presso i Padri Monfortani diè avvenuta la presentazione e benedizione di un nuovo mezzo di trasporto per l’di, che si aggiunge ai due esistenti che operano principalmente nella Città di, per il trasporto di anziani, di persone fragili e con problemi di deambulazione. Si tratta di una Panda, donata dalla signora Laura Tironi, in ricordo dei suoi cari, in particolare il marito e i due figli, persi negli ultimi anni. Quest’e concessa a favore di, permetterà all’associazione di implementare i servizi a favore delle persone fragili della comunità diper rispondere alle sempre maggiori richieste di accompagnamento presso strutture socio-sanitarie, consegna pasti e farmaci.