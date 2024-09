Palermo il processo per lo stupro di gruppo | chiesti 12 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per ora l’unico a pagare per il reato che nel luglio dello scorso anno ha sconvolto l’opinione pubblica è il minorenne, all’epoca dei fatti, condannato a 8e 8 mesi dicol rito abbreviato. Per altri sei accusati dellodiavvenuto a, nella zona del Foro Italico, sono dodici glidalla Procura. Sono Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao. Per Samuele La Grassa, i giudici chiedono diecie otto mesi perché ha collaborato alle indagini. A denunciarli era stata la vittima, una 19enne che gli imputati avevano fatto ubriacare in un locale per poi condurla in un cantiere abbandonato, dove è stata stuprata dal branco. Flores ha pure registrato video delle violenze subite dalla ragazza, con la quale precedentemente aveva avuto una relazione.