Pagelle Cittadella-Frosinone 1-2 | voti e tabellino Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilsi sblocca e Vincenzo Vivarini scaccia le voci sul possibile esonero. I ciociari passano in casa delper 2-1 e centrano il primo successo in campionato nel match valido per la settima giornata di. l primo gol in stagione di Anthony Oyono (35?) apre le danze e porta gli ospiti in vantaggio al termine della prima frazione. Tante occasioni in un secondo tempo frizzante. Partipilo raddoppia al 63? su rigore, ma al 64? Gorini manda in campo Cassano e la partita cambia. Il numero 10 granata alza la qualità e l’intensità dell’attacco dele segna la rete del pari al 70?. Nel finale ilriesce a difnedere un importantissimo vantaggio.(4-3-1-2): Maniero 6; Carissoni 6, Pavan 6, Angeli 4.5, Salvi 6; D’Alessio 5.5 (64? Vita 6), Branca 6.5 (74? Masciangelo 6), Amatucci 6; Desogus 5.5 (64? Cassano 7); Ravasio 5.