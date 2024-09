Nasce una Hydrogen Valley di Ip gruppo api nel Nord-Ovest

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La raffineria Sarpom di Trecate, in provincia di Novara, entro il 2026 produrrà idrogeno verde, cioè da fonti rinnovabili. Servirà alla raffineria stessa per decarbonizzare i propri processi industriali e per rifornire due aree di servizio Ip, una in Piemonte, a Casale Monferrato (Alessandria) e l'altra in Lombardia, a Cassano d'Adda (Milano), agevolando così la mobilità sostenibile. Il progetto, denominatodel, viene presentato oggi nella raffineria dal presidente di Ipapi, Ugo Brachetti Peretti, alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con Elena Chiorino, vicepresidente, l'assessore regionale a Ricerca, energia e ambiente, Matteo Marnati, il sottosegretario Alberto Preioni e altre autorità, tra cui il sindaco di Trecate, Federico Binatti.