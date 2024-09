Naomi Campbell bandita come fiduciaria della sua fondazione benefica

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) La top model britannicaè stata interdetta per cinque anni dalla carica di amministratore di un ente di beneficenza in Inghilterra e Galles, dopo che l’associazione per la lotta alla povertà da lei fondata quasi due decenni fa è stata giudicata “mal governata” e con una “gestione finanziaria inadeguata”. A seguito di un’indagine triennale sulle attività finanziarie di “Fashion for Relief”, la Charity Commission ha dichiarato di aver riscontrato “molteplici casi di cattiva condotta e/o cattiva gestione” e che solo l’8,5% delle spese complessive dell’ente è stato destinato a sovvenzioni di beneficenza in un periodo di sei anni a partire dal 2016. La 54enne ha dichiarato di essere “estremamente preoccupata” dai risultati dell’ente regolatore e che è in corso un’indagine da parte sua.