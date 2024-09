Motta Genoa forte pronti a fare la nostra partita

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “L’obiettivo, e l’ho sempre detto, è essere competitivi in ogni. Il grande obiettivo di oggi è ladi domani col, il resto conta poco. Ilin casa è una squadra complicata da affrontare, dovremo mettere tutta laconcentrazione per vincere. Il resto arriverà con il tempo e vedremo dove saremo a fine stagione. Per essere in alto domani, dobbiamo pensare a oggi”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiagoin conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. “Affronteremo un, noi dobbiamo esserela”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “La fase offensiva non è solo un giocatore, ma tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo è quello giusto.