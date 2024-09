Manutenzione predittiva per impianti galvanici Dradura Italia lancia il progetto di ricerca GD4 0

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) - San Donà di Piave, 27 settembre 2024 - Sviluppare un approccio basato sui dati per monitorare e ottimizzare i processi di galvanizzazione, puntando a mantenere elevati standard qualitativi e a ridurre i margini di errore, e diminuendo al contempo l'impatto ambientale dei processi produttivi. È questo l'obiettivo di, filialena a San Donà di Piave (VE) del gruppo tedescoGmbH, leader globale nella produzione di articoli in filo metallico, che ha sviluppato GD 4.0, undisperimentale che ha ottenuto un cofinanziamento di 170mila euro nell'ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Ilè in collaborazione con l'Università di Padova e Azzurro Digitale, società padovana specializzata nella digital transformation delle aziende nell'ambito operations.