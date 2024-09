Maltempo colpisce la provincia di Brescia | torrente straripato evacuate 20 persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilnon dà tregua e continua a provocare disastri. La scorsa notte, violenti temporali hanno interessato ladi, colpendo duramente le valline. Particolarmente critica la situazione in Valcamonica, dove ilBurio èa Darfo Boario Terme, lungo la Stradale 294. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare cinque abitazioni, lasciando temporaneamente senza casa venti, tra cui una persona allettata. Ilha anche causato la parziale chiusura della linea ferroviaria-Edolo: al momento, il servizio è attivo solo trae Pisogne, mentre il tratto da Pisogne a Edolo è chiuso a causa dei detriti presenti sui binari. Ulteriori disagi si registrano per frane nei Comuni di Lozio (Valcamonica) e Bagolino (Valsabbia), che stanno creando problemi alla viabilità locale.