(Di venerdì 27 settembre 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergeyha esortato il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres ache le Nazioni Unite vengano coinvolte in "politicizzate": lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, come riporta la Tass. Nella dichiarazione, rilasciata dopo l'incontro trae Guterres a margine della 79esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministero ha affermato che"ha sottolineato ancora una volta l'importanza che l'amministrazione e il personale delle Nazioni Unite rispettino costantemente i principi di imparzialità ed equidistanza, anche per quanto riguarda i crimini commessi dal regime di Kiev".