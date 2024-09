L’Adao riapre le porte per il nuovo anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Fermano ospita da 31 anni un angolo di vero spirito giapponese, si tratta del(Accademia di arti orientali ndr.) di Piane di Montegiorgio, un dojo che incarna la vita stessa delle arti marziali tradizionali, ma soprattutto cura l’identità culturale di varie discipline nella loro forma più pura. Il maestro Loris Salvalaggio, settimo Dan di Jujutsu Zen fondatore del, si prepara ad inaugurare ilaccademico 2024-2025. La cerimonia di inaugurazione si terrà domani, 28 settembre, alle 21 nella sede dela Piane di Montegiorgio in via Faleriense Est 26. Fra le altre coseorganizza da 17 anni l’evento ‘Montegiorgio in Kimono’, una manifestazione che si articola nell’arco dell’con numerose iniziative anche con ospiti internazionali, ma soprattutto offre l’occasione di respirare lo spirito tradizionale giapponese.