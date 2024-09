Iv non partecipa alle elezioni in Liguria dà liberta di voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Italia Viva non parteciperàregionali liguri, lasciando ai propri elettori e militanti la piena libertà diavendo a cuore sempre e solo il futuro della". Lo scrive in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "In queste settimane abbiamo offerto la massima disponibilità e lavorato con generosità per costruire anche inun centrosinistra credibile e riformista. Ci siamo resi disponibili a superare i veti del passato e persino - su richiesta degliati - abbiamo deciso di non presentare il simbolo di Italia Viva, confluendo in una lista con gli amici di Più Europa e Socialisti. Abbiamo fatto di tutto per raggiungere l'obiettivo di una presenza riformista nel centrosinistra.