Incidente frontale sulla SS172 ci sono feriti

Uno scontrosi è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembreStrada Statale 172 che collega Martina Franca a Taranto. Lo scontro è avvenuto in direzione Taranto al km 60. Due le vetture coinvolte nell'impatto, una di loro avrebbe imboccato la strada contromano scontrandosi frontalmente con l'altra vettura. Sul posto sanitari del 118 e forze dell'ordine. Ci sarebbero deima non si conoscono le loro condizioni. +++ Notizia in aggiornamento +++