Il Libano non diventi la nuova Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tel Aviv, 27 settembre 2024 – “Israele condivide gli obiettivi dell’iniziativa a guida americana per permettere alle persone che vivono lungo il confine nord di ritornare in sicurezza nelle loro case“. Lo ha fatto sapere l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un team israeliano e uno americano si sono riuniti per discutere la proposta americana per un cessate il fuoco incon Hezbollah. Incontro durante il quale, riferisce una nota dell’ufficio del primo ministro, si è discusso di “come possiamo avanzare verso l’obiettivo condiviso del ritorno delle persone in sicurezza e continueremo le discussioni nei prossimi giorni”. Israele-Hezbollah, guerra in smart working Ieri, il ministro per gli Affari strategici israeliano, Ron Dermer, consigliere di Netanyahu, ha incontrato gli inviati americani per il Medio Oriente, Amos Hochstein e Brett McGurk.