Il campo largo si schianta anche in Liguria Paita | Italia Viva non parteciperà alle elezioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bomba politica sullaa solo un mese dRegionali di ottobre. Ilo quel che rimane di esso manda in scena un nuovo “sfascio”. E’ un fruttodell’effetto Rai, i cui riflessi sul piano locale hanno portato all’ultimatum grillino sulla presenza in coalizione dei renziani. Così,nel primo appuntamento elettorale di breve termine, la coalizione che ha la velleità di contrastare il centrodestra i prossimi 27 e 28 ottobre, perde un pezzo., dopo settimane di trattative sulla formula con cui definirne l’ingresso in squadra, finisce fuori dalla coalizione e nonalla corsa. Una decisione passata dai vertici nazionali dem, secondo quanto viene spiegato da Iv. Che ha ufficializzato che non sarà della partita.