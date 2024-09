I tagli di capelli più belli della P E 2025 secondo le sfilate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quali sono idiche conquisteranno il prossimo anno? Per scoprirlo, basta dare un’occhiata allededicate alle collezioniprimavera estate. Sandy Liang opta per un caschetto biondo albicocca, Tibi per un jellyfish cut e Roberto Cavalli sceglie ilunghi con onde selvagge. A seguire, pixie cut per alcune modelle di Ulla Johnson e bixie con riga centrale in stile anni Novanta da Nensi Dojaka. Infinelunghi con onde appena accennate da Fendi, faux-fringe a tendina dal finish laccato da Jil Sander mentre uno corto con frangia maxi e scalata è la scelta di Versace. Per scoprire altre idee, vi consigliamo di vedere il video realizzato da Amica.