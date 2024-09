Gessi rossi la svolta La Regione dà il via libera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Scarlino (Grosseto), 27 settembre 2024 – La Venator riparte? E’ ancora presto per dirlo, fatto sta che l’approvazione della valutazione di impatto ambientale (Via) per la discarica definitiva deiapre nuovi scenari. E’ arrivato infatti il parere positivo di valutazione di incidenza ambientale da parte dellache adesso, per la conclusione del procedimento unico autorizzatorio regionale (Paur) con la concessione dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale). Adesso l’azienda chimica avrà 7 mesi di tempo per predisporre a piè di fabbrica, sul terreno che il Comune di Scarlino gli ha concesso, una discarica idonea a recepire idi risulta del ciclo di produzione del biossido di titanio. Secondo l’autorizzazione la capacità massima dell’invaso è pari a 617.873 metri cubi, suddiviso in sette lotti operativi. 99.