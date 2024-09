Genoa-Juve a porte chiuse è ufficiale

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) C’è l’ufficialità: il matchntus in programma allo stadio Ferraris di Genova domani alle 18 si giocherà a, quindi in assenza di pubblico. È il primo provvedimento che riguarda le prossime 4 partite, in casa e in trasferta, pere Sampdoria dopo gli scontri la notte del derby di Coppa Italia, a margine dei quali si sono verificati episodi di guerriglia urbana con una trentina di feriti tra le forze dell’ordine, due arresti e quindici fermi tra i tifosi che si sono resi protagonisti di disordini. Thiago Motta: “Paghiamo tutti” “E’ un peccato, stiamo parlando dello sport più bello del mondo. E’ un peccato per tutti, per i tifosi, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e i presidenti.