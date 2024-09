Discoverland il duo va in tour suonerà con loro Niccolò Fabi le date

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Prenderà il via il 3 ottobre da Milano il tour di Musica per Bambini, il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini, per la presentazione di Ero, il terzo capitolo discografico del progetto: il primo concept album interamente composto da canzoni inedite, pubblicato lo scorso 20 settembre. Il fitto calendario di concerti, organizzato da La Fabbrica Live in collaborazione con Magellano Concerti, toccherà tutta Italia e vedrà la partecipazione straordinaria di Rodrigo D'Erasmo in qualità di musicista aggiunto. Ero è un lavoro di otto brani, tessuti con amore e maestria da Cortese e Angelini con la collaborazione di Leo Pari, amico e sostenitore di Musica per Bambini fin dall'inizio, e la partecipazione di Dimartino, penna, musicista e voce in tre brani.