Derby Genova | arrestati 5 ultras di Genoa e Sampdoria

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Cinque, 3 appartenenti alla tifoseria organizzata dele 2 a quella della Samp, sono statiin flagranza differita per gli scontri avvenuti in occasione deldi Coppa Italia di mercoledì sera. A operare gli arresti, il personale della Digos. Si tratta per i rossoblu' di tre tifosi di 20, 26 e 61 anni, per i doriani, due persone di 29 e 23 anni. Le perquisizioni domiciliari, eseguite nel capoluogo, hanno consentito di s equestrare materiale utile per la prosecuzione delle indagini. I reati contestati vanno dalla rissa, alla resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, al divieto di travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, al possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, oltreché al possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. In corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.Â