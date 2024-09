Dall’Onu ai Brics la Cina prova a spostare consensi sull’Ucraina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) La, durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha cercato di lavorare intensamente per raccogliereattorno al suo cosiddetto “piano di pace per l’Ucraina”, che segue un programma in dodici punti presentato lo scorso anno in cui non ci sono proposte concrete, si ripetono concetti ampi e per certi versi scontati, mentre si mira a favorire gli interessi di Mosca rispetto a quelli di Kyiv, seguendo quella che possiamo definire “una neutralità pro-russa” di Pechino. Il lavoro diplomatico adesso è cercare di allineare un gruppo di Paesi emergenti, tra cui India e Brasile, in un tentativo di presentare la proposta con caratteristiche cinesi come un’alternativa credibile – e sostenuta dalla “maggioranza mondiale” – rispetto agli approcci occidentali.