Corri e raccogli rifiuti I sentieri ringraziano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sport ed ecologia s’incontrano nei boschi della Val Gandino, nella Bergamasca, in occasione della quarta edizione dei mondiali di corsa e raccolta deiabbandonati in cui ci si imbatte lungo il percorso, il World Plogging Championship, disciplina nata in Scandinavia e che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede tra gli appassionati di running e trail running, in programma da oggi a domenica con la partecipazione di 80 atleti provenienti da tutto il mondo. La tradizionale cerimonia d’inaugurazione, prevista per oggi, sarà seguita dal briefing pre-gara in cui si sveleranno gli ultimi dettagli sul territorio destinato alla sfida. Domani gli atleti che hanno superato le prove di qualifica nel corso del 2024 si confronteranno in una competizione di trail plogging della durata massima di sei ore suidella Val Gandino.