Come ha brutalizzato il fiorista | Meghan Markle mezz' ora di delirio e insulti al telefono

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Un diavolo psicotico". Le classiche gole profonde dei tabloid britannici inquadrano così, regalando un ritratto non autorizzato della consorte del principe (anzi, ex) Harry decisamente a tinte fosche. La duchessa di Sussex, ex attrice di Suits, sarebbe un "diavolo" che,capo, ha "momenti psicotici". Parola di ex dipendenti che hanno lavorato per la duchessa e che, con le loro dichiarazioni rilasciate al al Daily Beast, fanno da contraltare agli impiegati che invece, su Us Weekly, hanno definito la moglie del principe Harry il miglior capo di sempre, pronta a regalare ai suoi dipendenti mazzi di fiori appena tagliati e uova fresche, facendoli sentire coccolati.