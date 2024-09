Cesare Cremonini grande successo per nuovo tour negli stadi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) A sole 6 ore dall’apertura delle prevendite deldisono oltre 300.000 i biglietti venduti ed è già sold out la seconda data alloo Dall’Ara di Bologna del 20 giugno: una partenza che testimonia ildel ritorno dell’artista bolongese dopo l’annuncio del “Live25”. Undi dieci date, per cui è scattata una caccia ai biglietti su tutte le piattaforme a poche ore dall’apertura delle prevendite generali. Queste le date del: 8 giugno Lignano, 15 giugno Milano, 19 giugno Bologna, 20 giugno Bologna (SOLD OUT), 24 giugno Napoli, 28 giugno Messina, 3 luglio Bari, 8 luglio Padova, 12 luglio Torino, 17 luglio Roma. Per l’occasioneè stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale, Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.