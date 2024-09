Catania donna dà fuoco ad una 26enne in strada | lite per un ragazzo conteso?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ieri pomeriggio, verso le 18:00, tra via Luigi Capuana e via Ventimiglia aunaha aggredito una giovaneversandole addosso del liquido infiammabile e poi dandole. Il tutto si è svolto velocemente e l’aggressione si è consumata sotto gli occhi di un passante, che ha immediatamente chiamato l’1-1-2. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti delle Volanti e la Squadra Mobile ha già avviato le indagini. Le condizioni della ragazza aggredita La, ieri sera 26 settembre, si è presentata all’ospedale Garibaldi in condizioni molto critiche e con ustioni sul 20% del corpo sul volto, sul collo, sulle braccia e sul torace. Arrivata in ospedale, la ragazza aveva anche delle difficoltà a respirare.