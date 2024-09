Baz Luhrmann e il nuovo film su Giovanna D’Arco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) C’è unprogetto all’orizzonte per Baz, dopo il successo di “Elvis”, pellicola uscita nel 2022 e in grado di incassare circa 288 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 85. Al centro del prossimodel regista c’è la vita di. Le anticipazioni suldi Bazincentrato suWarner Bros. Discovery ha da poco approvato il progetto, intitolato "Jehanne d'Arc". La pellicola, in particolare, concentrerà sulla vita dell'eroina francese che aiutò a guidare le forze militari in giovane età. L’intenzione del regista, però, non è semplicemente quella di ripercorrere le gesta in un chiave storica ma quella di evidenziare la prospettiva did'Arco da adolescente durante la Guerra dei Cent'anni tra Inghilterra e Francia. Il lungo conflitto tra i due paesi ha fatto da sfondo alle sue azioni.