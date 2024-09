Bari Dia sequestra beni per 3 mln a referente storico clan Parisi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di(Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione ) a carico di un noto soggetto pluripregiudicato della Città metropolitana didel. Il sequestro riguarda compendio patrimoniale, costituito da 13 immobili, tra cui una palazzina di pregio ubicata nel centrodi un comune metropolitano, autovetture, denaro contante, diverse disponibilità finanziarie, formalmente intestato a prestanome ma riconducibile al pluripregiudicato, per un valore complessivo stimato in 3 milioni di euro.