Assurd Live la notte delle Streghe si celebra a Benevento

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sabato 28 settembre 2024 alle 21 ain Piazza Romain concerto per la. Una serata con un cartellone ricco dedicato alla figura antica e ammaliante della Strega. Il quartetto portatore di tradizione e innovazione, reduce da un tour estivo mondiale, presenterà dal vivo ‘O ‘mbruoglio il nuovo album, l’ottavo della loro discografia. “Il brano ‘O ‘mbruoglio, che dà anche nome al nostro nuovo disco, è nato dalla suggestione del vento e della sua possibilità di portare la musica che, girando e diffondendosi nel mondo, ha anche la forza di annientare la guerra. Questo era un concetto espresso sempre da Marcello Colasurdo che, non a caso, dà inizio al pezzo con una fronna, il brano è dedicato a lui, in particolare quando dice “a musica gira e a guerra po’ more” e ripeteva spesso “meglio na tammurriata che na guerra”.