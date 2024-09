Anche La Repubblica e La Stampa hanno ceduto al fascino di OpenAI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si continua ad allungare l’elenco degli editori chestretto intese commerciali con la società – che a breve passerà dall’essere una no-profit a una a scopo di lucro – guidata da Sam Altman. L’ultimo gruppo a unirsi alla già cospicua flotta internazionale è stato Gedi che nelle scorse ore ha annunciato la firma di un accordo con. Dunque, quotidiani come Lae Lasaranno utilizzata per addestrare il modello di linguaggio AI su cui si basa ChatGPT. E non solo, secondo quanto trapelato, sono state postele basi per quel che riguarda una collaborazione per SearchGPT, il motore di ricerca sviluppato proprio dall’azienda di San Francisco. LEGGI> Come funziona l’accordo trae RCS per il Corriere della Sera Un accordo in linea con quelli già annunciati in passato da altri editori e gruppi editoriali internazionali.