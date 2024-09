Ai Giardini Margherita di Bologna torna Sport Day una giornata all’insegna del movimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Domenica 29 settembreDay dalle 10 alle 19. La grande celebrazione cittadina dellosi terrà aiin cui la protagonista per un’interasarà l’attività motoria per tutte e tutti per poi concludere in bellezza con un concerto finale alle 18. Tra i prati e i campetti dei, suddivisi in 4 aree, si potrà godere di un grande momento collettivo in cui sperimentare, senza limiti generazionali, di genere e di capacità fisiche, tutte le disciplineive offerte, comprese quelle dedicate a persone con disabilità.Day è inserito anche quest’anno nella Settimana Europea dellopromossa dall'Unione Europea, organizzata per l’Italia dal Dipartimento per lodella Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione die Salute e il patrocinio della Regione Emilia Romagna.