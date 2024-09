A Napoli non ci voleva un miracolo ci voleva Conte con la sua cultura del lavoro Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Scrive Vincenzo D'Angelo a commento della sonora vittoria del Napoli per 5-0 in Coppa Italia sul Palermo, con una squadra che aveva in campo sin dal primo minuto un solo titolare e cioè Lobotka. Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo: Non ci voleva un "'o" per riportare in alto il Napoli, ma l'uomo giusto. E Aurelio De Laurentiis ha fatto un vero capolavoro, portando in azzurro il tecnico migliore nel momento migliore. Per esperienza del calcio, per voglia di vincere, per mentalità, per capacità di incidere subito e di ricostruire dalle cenere, Antonio Conte era l'unica soluzione possibile per rilanciare le ambizioni del Napoli e dare credibilità al nuovo progetto. Poi c'è voluto un grande mercato, perché l'allenatore può incidere molto, ma non può fare magie.