A Monza si stanno innamorando del figlio di Oba Oba Martins

(Di venerdì 27 settembre 2024) Asideldi Oba ObaKevindell’ex attaccante nigeriano Obafemi, ha impressionato nella recente partita di Coppa Italia trae Brescia, contribuendo alla vittoria delper 3-1 e guadagnando attenzione per il suo talento e la sua velocità (come il padre). Nato nel 2005 e cresciuto nelle giovanili di Milan e Inter, Kevin si è trasferito alnel gennaio 2023 e ha avuto la sua occasione contro il Brescia, nella gara dei sedicesimi di Coppa Italia di ieri sera.si è distinto dopo soli 5 minuti con un assist a Kyriakopoulos per il gol dell’1-0. Ha dimostrato la sua visione di gioco e capacità nell’uno contro uno. Ha giocato sulla fascia destra, mettendo in difficoltà la difesa bresciana con le sue accelerazioni e serpentine.