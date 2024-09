Udinese vs Inter | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Rialzarsi dopo i recenti passi falsi è l’imperativo per entrambe, soprattutto per i nerazzurri che non possono distanziarsi ancora dalla vetta dalla classifica.vssi giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 15 presso la Bluenergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono stati per una settimana al comando della classifica prima di cadere sotto i colpi della Roma per 3-0. Ora bisognerà capire se la squadra di Runjaic avrà perso lo spirito combattivo che l’ha contraddistinta fin quì con 10 punti in cinque partite e secondo posto in classifica in compagnia del Napoli. Intanto è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo sulla SAlernitana per 3-1.