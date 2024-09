Superbike il ritorno di Toprak Razgatlioglu | il turco idoneo per gareggiare ad Aragon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildi. Siamo alla vigilia del terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 die nel round di(Spagna) il pilotadella BMW tornerà a girare nella massima categoria delle derivate dalla serie.è stato dichiaratoper prendere parte al week end iberico, anche se le sue condizioni saranno da valutare nel corso della FP1.è reduce dal una falda di pneumotorace (un accumulo di aria tra la parte toracica e il polmone) causata dall’incidente nel corso della seconda sessione di prove libere a Magny-Cours (Francia). Per questa ragione, il centauro si è visto ridurre il suo vantaggio in testa alla classifica generale da 92 a 13 punti, in conseguenza delle sue defezioni in Francia e a Cremona.