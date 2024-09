Strage di Nuoro ancora dolore dopo la morte del piccolo Francesco Dall’ospedale la brutta notizia sul figlio del papà killer

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)di, è salita a cinque il numero delle vittime dellafamiliare di ieri a, per mano dell’operaio Roberto Gleboni. Sono morti nella notte anche il, di 10 anni, e il vicino incontrato nel pianerottolo, Paolo Sanna di 69. Le loro condizioni erano apparse disperate fin dall’ingresso al Pronto soccorso del Sandi. Non si sono mai ripresi e in tarda serata è stata avviata la procedura per l’accertamento dellacerebrale. Nella notte ilè andato in arresto cardiaco e il suo cuore ha smesso definitivamente di battere. Qualche ora, i medici hanno certificato il decesso di Paolo Sanna ed è arrivato il via libera all’espianto degli organi. “Ecco perché l’ha fatto”.