Sorteggio gironi Champions League Femminile 2024 2025 | data orario tv e streaming

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo la conclusione del secondo turno di play-off, tutto è pronto per ildella fase adella. Saranno due le squadre italiane impegnate quest’anno tra le migliori sedici d’Europa, un bel traguardo raggiunto dalla Roma e dalla Juventus, con le bianconere che tornano aidella massima competizione europea per club dopo un anno di assenza. La Juventus ha compiuto una vera e propria impresa tra ane ritorno contro il PSG, semifinalista la passata edizione. Più pronosticabile, invece la qualificazione della Roma campione d’Italia, che infatti ha dominato il Servette. Fuori la Fiorentina, dominata nelle due gare dal Wolfsburg. IL– Ilandrà in scena venerdì 27 settembre alle ore 13:00 e potrà essere seguito in direttasul sito ufficiale della UEFA.