Scontro furgone-bus a Ischia | morto uno dei feriti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’il giovane coinvolto stamattina nel grave incidente tra ilche guidava ed un bus Eav ad. Il 27enne, dipendente di una azienda ortofrutticola, aveva riportato lesioni gravissime nell’impatto frontale col mezzo pubblico ed era stato ricoverato all’ospedale isolano Rizzoli in codice rosso. Vista la gravità della sue condizioni dopo qualche ora era stato trasferito in elicottero al Cardarelli, in coma farmacologico, dopo aver subito un intervento chirurgico. Poco dopo l’arrivo nell’ospedale napoletano però le sue condizioni sono peggiorate ed il giovane è. Otto anni fa il 27enne era stato già coinvolto in un altro grave incidente stradale che aveva visto vittima una anziana donna ischitana. L'articolo-bus auno deiproviene da Anteprima24.it.