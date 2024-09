Roma-Athletic Dovbyk | Mi sto adattando le cose vanno meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Chiaramente c’è delusione tra noi perché non era il risultato che volevamo”. Lo ha dichiarato a Sky Sport Artem, a segno nell’1-1 dellacontro l’Bilbao in Europa League. “All’inizio c’è stato un po’ di ambientamento, ora mi stoalle situazioni e ai compagni. Ci sono delle difficoltà quando cambi squadra e campionato, hai bisogno di trovare la tua posizione in campo. Ora mi stoe ogni partita le”, ha aggiunto. Per l’attaccante ucraino è il terzo gol in giallorosso dopo le reti segnate a Genoa e Udinese in campionato. Nella scorsa stagione da capocannoniere in Liga,non aveva trovato il gol nelle due gare contro l’Bilbao.: “Mi sto, le” SportFace.