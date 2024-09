Prosegue la crisi senza fine di Tsitsipas | subito eliminato anche a Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Continua ladi Stefanos. Il tennista greco è stato sconfitto dall’americano Alex Michelsen all’esordionell’ATP 500 dindo un momento davvero negativo della sua carriera. Un ko arrivato in rimonta, dopo che il numero dodici del mondo aveva vinto primo set, per poi crollare completamente nei restanti due e con Michelsen che si è imposto con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 in un’ora e quarantotto minuti di gioco. Dopo i quarti di finale raggiunti al Roland Garros (sconfitta con Alcaraz), la stagione diè proseguita con una serie di sconfitte e prestazioni davvero molto negative e che hanno portato il grecoa separarsi dal papà Petros, che è sempre stato il suo storico allenatore.