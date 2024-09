Piazze scolastiche a Milano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Setteda vivere e fruire e oltre 7.000 metri quadri resi pedonali, che l’amministrazione consegnerà alla cittadinanza entro il prossimo 5 ottobre. Prendono forma i progetti del bando ’aperte per ogni scuola’, l’avviso pubblico promosso dal Comune diin collaborazione con l’Agenzia Mobilità Ambiente Territorio (Amat), Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative. Sono state raccolte decine di proposte provenienti da scuole, cittadini, associazioni e commercianti per aumentare la sicurezza e il benessere di coloro che frequentano gli spazi a ridossodegli istituti. È via Pescarenico, nel Municipio 5 a, la prima ad essere restituita a bambine e bambini.