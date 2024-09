Piano spopola il video della rissa | Botte di giorno davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Violentaalsotto gli occhi dei passanti: ilfa il giro del web. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica,una merceria di fronte piazza D’Armi, a pochi metri dalla banca e da tanti altri negozi, compreso un supermercato. Un banale diverbio che sarebbe passato velocemente alle vie di fatto. Alessandro Penna si è ritrovato a passare di lì per caso ed è rimasto incredulo alla vista di quella scazzottata: "Ero in auto con la mia ragazza. Ero tornato ad Ancona – dice – perché era ildel mio compleanno ed ero in visita ai miei genitori. Arrivato al semaforo di via Cristoforo Colombo – racconta – mi sono fermato perché era rosso". È lì che Penna, abbassando lo sguardo, ha notato un momento di caos. Ci mette poco a realizzare quanto sta accadendo: alcune persone discutono animatamente sul marciapiede.