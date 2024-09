Neverness to Everness si mostra al Tokyo Game Show 2024

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 26 settembre 2024) In occasione deltoè tornato arsi con unplay Trailer inedito, ci stiamo riferendo nel caso non lo sappiate, al nuovo rivale di Genshin Impact, sviluppato da Perfect Worlds e Hotta Studio, previsto come free to play in Unreal Engine 5, con supporto NVIDIA DLSS e ray tracing.toin un nuovoplay Trailer Ambientato in un mondo ordinario che coesiste con uno fantasy, la storia ha luogo nella città di Hethereau, popolata sia da umani che anomalie. I giocatori sono chiamati ad esplorare la metropoli, usando le abilità speciali per sconfiggere i nemici. Non mancheranno stili di vita da vivere come la modifica delle auto, gestione delle attività commerciali ed altro ancora, pensate sia per spezzare con le missioni principali che per guadagnare valute e risorse.