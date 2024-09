Never Let Go – A un passo dal male la recensione | un horror derivativo e frettoloso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il film:Let Go – A undal, 2024. Diretto da: Alexandre Aja. Genere:, thriller. Cast: Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins, Matthew Kevin Anderson, Christin Park, e Stephanie Lavigne. Durata: 101 minuti . Dove l’abbiamo vista: Al cinema. Trama: In un mondo post apocalittico una mamma sopravvive con i suoi due bambini, in un’isolata casa nel bosco. Attorno a loro si nasconde un “” terribile, e solo restando insieme e “legati” alla casa i tre potranno sopravvivere.A chi è consigliata: Agli amanti del generee dei contesti post apocalittici. A chi ha apprezzato opere dall’ambientazione simile, prima fra tutte The Village di M. Night Shyamalan.