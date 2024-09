Neonati sepolti i misteri ancora da risolvere | le fibre sul corpo del primo figlio e il giallo delle forbici

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024)in giardino, idaCi sonomoltidanel caso deiin giardino da Chiara Petrolini, la 22enne che oggi, giovedì 26 settembre, verrà sottoposta a interrogatorio di garanzia. La ragazza, accusata omicidio premeditato e occultamento di cadavere per il secondogenito e soppressione di cadavere per ilgenito, dovrà chiariremolti punti rimasti oscuri in questa agghiacciante vicenda. Chiara Petrolini aveva già fornito una versione dei fatti il 2 settembre scorso affermando di aver partorito il 7 agosto in solitudine e di aver seppellito il neonato dopo averlo trovato morto. La 22enne, inoltre, ha negato di aver fatto uso di farmaci abortivi o di aver avuto altre gravidanze, affermazioni successivamente smentite dalle prove emerse.