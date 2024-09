Napoli-Palermo Colantuono avvisa gli azzurri | Gara da non sottovalutare Appena abbassi l’attenzione rischi la sorpresa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’ex allenatore dei rosanero sottolinea l’importanza della concentrazione nella sfida di questa sera tra. Stefano, direttore tecnico della Salernitana ed ex allenatore del, ha lanciato un avvertimento alin vista del match di stasera. Intervenuto a 1 Football Club,ha sottolineato che, nonostante ilsia tra le favorite per lo Scudetto, non devei rosanero. “? Con la Juventus sarà l’antagonista dell’Inter per lo Scudetto. Nerun passo avanti a tutte per rosa e continuità tattica, subito dopo mettoe Juve. Glihanno un top player in panchina. Se da De Laurentiis mi aspettavo una storia così importante alla guida di un club che era fallito? De Laurentiis ha preso un club che non c’era, era quasi sparito, l’ha rimesso in sesto e ha ottenuto grandi successi.