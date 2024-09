My Hero Academia | You’re Next – Trailer Ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024) MyEcco ildi Myche arriverà in sala a partire dal 10 ottobre distribuito da SONY PICTURES ITALIA. “My” è una serie anime giapponese basata sul popolari manga di Kohei Horikoshi, ambientata in un mondo in cui circa l’ottanta per cento della popolazione possiede superpoteri, i Quirk. Gli eroi proteggono le persone e la società dagli incidenti, dai disastri e dai criminali che usano i loro Quirk per il male. La storia segue le vicende del protagonista Izuku Midoriya, chiamato Deku, e dei suoi compagni di classe alla U.A. High School che aspirano a diventare eroi.