Meta annuncia il Qest 3S | Prezzi Uscita e Specifiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se avete intenzione di catapultarvi nella realtà virtuale, ma non potete spendere cifre troppo elevate, allora il nuovo visore dipotrebbe fare al caso vostro, leggermente meno potente del Quest 3 e allo stesso tempo più abbordabile in termini di costi, parliamo naturalmente del Quest 3S.Quest 3Sto ufficialmente Come per il precedente modello, il processore è Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, con controller Touch Plus ma risoluzione inferiore, nonostante la durata della batteria sia stata aumentata, passando da 2,2 a 2,5 ore. Il nuovo visore per la realtà virtuale dipresenta due sensori tripli sul fronte invece dei tre sensori a pillola del Quest 3.